The post Dietitian Picks for Local Grand Forks Businesses appeared first on Altru Blog.

Bully Brew Coffeehouse

Brewed Coffee, including flavored coffee beansCold BrewBYO Breakfast Sandwich: English muffin, egg, turkey, mozzarellaOat Balls

Darcy's Cafe

Oatmeal Bowl (+ fruit)Veggie Omelet (egg whites)Grilled Chicken Breast Sandwich2 Eggs, Bacon, Wheat Toast

Ely's Ivy

TabouliRoasted beet SaladPoke / Vegan BowlRoasted Herb Chicken

Helix Wine & Bites

ScallopsRoasted Butternut & Burrata SaladMediterranean Mahi MahiAirline Chicken

The Toasted Frog

Spinach SaladQuinoa BowlFish TacosSalmon

Sky's Cloud 9

Shrimp CocktailLump Crab CakeGrilled Faroe Islands SalmonFilet Mignon

Half Brothers Brewing Company

Turkey & Apple / Veggie SandwichHummus PlateCold Smoked TroutMargherita Pizza

Rhombus Brewing Company

HummusJalapeno Turkey / Veggie BurgerGreen SaladSweet & Spicy Pork Taco

Bonzer's Pub

Turkey Sandwich (no chips)Tuna Salad Sandwich (no chips)Soup & Salad ComboChili

Roadhouse Café

OatmealVeggie omeletHomemade chili1-2 Eggs, 1 Slice Wheat Toast, 2 Strips Bacon

Scotty's Deli

Veggie LavoshHouse Salad/Soup ComboCaribbean Chicken / Veggie Salad or WrapLighter Menu Walleye

The Blue Moose

Steamed EdamameCajun Shrimp TacosUmami SalmonBroiled Walleye

Boardwalk Bar & Grill

Ahi Tuna/ Grilled Chicken SaladChili BowlSeafood / Veggie LavoshPlain Jane Elk Burger

Brick & Barley

Lettuce WrapsHomemade ChiliStreet TacosMargherita Balsamic /Buffalo Chicken Pizza

Broken Drum

Grilled Chicken Sandwich/WrapChicken SaladVeggie LavoshChili

Eagle's Crest

Grilled Shrimp/Chicken Tacos ½ Smoked Turkey Sandwich on WheatBroiled Walleye / SalmonGrilled Chicken Breast (Dijon)

Ground Round

Lighter Baja Grilled Shrimp TacosLighter Balsamic Chicken DinnerChicken Caprese FlatbreadVeg Veggie Burger

JL Beers

Classic / Black Bean BurgerClassic Chicken SandwichHampty Dampty Breakfast SandwichCajun / Sea Salt Fries

Joe Black's

TacosTurkey BurgerGrilled Chicken SandwichVeggie Lavosh

Parrot's Cay

Shrimp SaladBlackened Chicken DinnerShrimp Stir FryVeggie Lavosh

The Spud Jr.

Little Chicago LinkMediterranean / Garden SaladChiliKid's Menu Burger

Mamma Maria's

House/ Italian Chopped /Caprese SaladChicken MammaritaPasta Primavera (lunch size)BYO Pasta: wheat pasta, tomato sauce, chicken or shrimp, veggies

Speedway 805

¼ lb. Hamburger5 oz. Sirloin SteakJumbo Shrimp, steamedSteamed Salmon

Southgate Bar & Grill

Chicken Breast saladTequila Lime ChickenMargherita /Buffalo Chicken/ Veggie LavoshSoft Shell Chicken Tacos

Steers Somali Restaurant

Foul MudamusasHummus PlattaGrilled Boneless LambChicken Kebabs with salad

Mexican " General Recommendations

Avoid the chips or limit to 1 shared basketAvoid fried foodsAvoid cheese (melted cheese, queso, white cheese dip)Avoid sauces (green, red, white, jalapeno, chipotle, 'special')Choose the ceviche appetizerChoose corn over flour tortillasChoose soft shell over hard shell tacosChoose black over refried beansChoose corn over riceChoose sautéed/grilled items (veggies, fish, fajitas, chicken, beef)Choose salsa for flavorChoose lunch-sized options

Mexican Village

Naked Fajita BowlHomemade ChiliTortilla-less Chicken/Beef SaladSmall Plain Burrito

Casa Mexico

Lunch FajitaShrimp Cocktail / TostadaBurrito VerdeTilapia Filet

Red Pepper

Soft Shell Tacos (3)Hard Shell Tacos (3)Grinder SaladChicken Tortilla Soup

Italian Moon – Mexican & Italian

Grilled Chicken DinnerSteak/Chicken Fajitas with grilled veggiesHouse salad with grilled chicken or shrimpBYO Pizza: Thin crust, tomato sauce shrimp or chicken + veggies

Pizza " General Recommendations

Thin CrustTomato SauceHealthier Toppings:Peppers, mushrooms, pepperoncini, red onion, tomato, spinach, olives, jalapenos, garlic, basil, grilled chicken, pineappleLimit Toppings:Pepperoni, sausage, bacon, ham, taco meat, beef, extra cheesePersonal PizzaLimit to 2 large slices (3 small-medium slices)

Rhombus Guys

Margherita pizzaThe Backpacker pizzaPear & Walnut / Garden SaladHummus

Up North Pizza Pub

Margherita / TiKi 'Za PizzaGrilled Chicken SandwichHouse / Nice Little / Greek Wedge Salad + Smoked ChickenRoasted Cajun Dry Rub Wings

Happy Joe's Pizza

Little Joe PizzaGarden SaladTurkey / Chicken PaniniChili

Popolino's Pizza

Veggie PizzaCheese PizzaHawaiian PizzaBYO: Grilled garlic chicken + 2 vegetarian toppings

Pete's Za

Veggie Pete PizzaBuffalo Chicken PizzaBYO One Topping Cheese PizzaPlain Bone-In Wings

Mike's Pizza

Chicken SaladHamburgerGrilled Chicken SandwichGarden / Artichoke / Hawaiian Chicken Pizza

Asian Cuisine " General Menu Recommendations

Summer RollFresh (not fried) Spring RollMiso SoupSeaweed SaladSteamed EdamameChicken SatayRainbow / California RollBasic Rolls: tuna, salmon, avocadoSashimiPad ThaiSteamed RiceGrilled/sautéed vegetablesGrilled chicken/shrimp

Little Bangkok

EdamameRainbow/California rollPad ThaiVegetable Medley Entrée

Thai Hot

Summer RollLettuce WrapsPad ThaiGinger Entrée

China Garden

Shrimp with mixed vegetablesChicken with Pea PodBeef vs ScallopsSeafood delight

King Pho

Fresh Spring RollWhite meat chicken noodle soupRice/Vermicelli with grilled shrimp/chickenPho Shrimp/Brisket/Flank

Shing Ya Japanese Cuisine

Seaweed SaladSashimi BowlSky Rainbow RollShing Ya Roll

